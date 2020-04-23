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США подтвердили заражение кошек COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус COVID-19.

Кошки имели легкие респираторные симптомы, ученые предположили, что животные заразились вирусом от людей в своих домах или окрестностях, передает Associated Press. Известно, что хозяин одной из кошек переболел COVID-19.

Ранее китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане. Кроме этого, в зоопарке Нью-Йорка исследователи диагностировали COVID-19 у нескольких тигров и львов.

Отмечается, что подтвержденные случаи доказывают, что коронавирус передается от человека к животным. Однако у специалистов пока нет доказательств того, что животные могут передавать инфекцию людям.

При этом чиновники Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали всем владельцам домашних животных с коронавирусом избегать тесного контакта с ними и носить маски.

Тема: Распространение коронавируса
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