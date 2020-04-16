Путин перенес парад Победы

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы, заявление прозвучало во время совещания Совета безопасности.

Глава государства отметил, что парад и все остальные праздничные мероприятия, намеченные на 9 мая в Москве, пройдут до конца 2020 года. Однако новую дату парада Путин называть не стал.

Накануне перенести парад Победы Путина попросили руководители ветеранских организаций, они отметили, что проведение праздничных мероприятий в пандемию угрожает здоровью и безопасности людей.

Ветераны предложили организовать его в другую дату, когда «в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».