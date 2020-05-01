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Гигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 3938030 / Pixabay License
Самоизоляция обнажила скрытые страхи и комплексы россиян — семейные пары внезапно обнаружили, что не могут находиться рядом, родители злятся на детей, а подростки на мам и пап. Но тяжелее всего приходится в одиночестве, когда некуда деться от собственных мыслей и тревог. Особенно в продолжительные выходные, когда не нужно общаться онлайн даже по работе. Откуда к одиночкам приходят «демоны» и можно ли их прогнать?

Когда в самоизоляции «арестованной» оказалась семья, проблемы можно решить, порой просто поговорив друг с другом. Одинокие люди — другой случай. Лишенные большинства социальных контактов они внезапно остаются наедине с собой. И свободное время, казавшееся раньше подарком судьбы, становится тяжким наказанием.

Активация тревог

Одиночество в личной жизни вовсе не означает полного одиночества в действительности. Человек живет социальной жизнью. Жизнь дает ему поводы и для эмоций, и для размышлений, чувств, переживаний. Человек работает, занимается спортом, путешествует. 

Но самоизоляция лишила этих источников впечатлений. Одиночество начинает ощущаться острее, и даже удаленная работа — не панацея, поскольку проблема многих — неумение общаться на расстоянии.

«Люди, переживающие одиночество в личной жизни, общающиеся в основном на работе, могут быть не склонны к общению в мессенджерах. Они испытывают смущение, даже стыд, если необходимо позвонить кому-то или встретиться», — объяснил заведующий психотерапевтическим отделением клиники «Инсайт» Игорь Лях.

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По его словам, с этим парадоксом зачастую связано снижение эффективности работы на удаленке, если она напрямую связана с необходимостью совершать активные звонки. Некоторым одиночкам легче это делать в присутствии других, чем наедине.

«Активация» тревог и комплексов в условиях уединения характерна для большинства людей, дополнила психотерапевт Алена Сагадеева. Когда урезана возможность отвлекаться на работу, прочие дела и общение, человек сталкивается с тем, что раньше можно было не замечать.

«В психологии это называется внутриличностный конфликт, когда человек к себе относится, мягко говоря, не очень хорошо», — сказала она.

Вообще, самоизоляция стала для россиян психологическим кризисом, экстремальным для психики состоянием. Об этом говорит печальная статистика и участившееся количество обращений к психологам, на телефоны доверия и «горячие линии», отметил Лях.

Убегать или договариваться?

К сожалению, сбежать от собственных демонов не получится. «Лучше относится к этому также как к чистке зубов. То есть если зубы не чистить, они будут болеть. Тут то же самое — если не заниматься гигиеной души, то она будет болеть», — сказала Сагадеева.

Когда с собой не очень хорошие отношения – помогает специалист. Но если страшно, или неизвестно к кому обращаться, или финансовые трудности, можно начать с самостоятельной работы.

Одно из упражнений, которое советует психотерапевт — разговор с собственным «я». Для начала нужно понять, что именно тревожит. Сказать вслух — «я себе не доверяю», «я себя убедила в том, что…», «я на себя разозлилась». После этого понять кто это «я» и на кого это «себя»?

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«Как минимум есть с кем внутри побеседовать. От шизофрении это отличается тем, что человек знает и одну, и другую часть себя. Главное — не просто озвучить, что напрягает, а придумать, что может это напряжение снять. И неважно, что это будет: ванная со свечами, любимая музыка или танцы. Важно, что человек выражает любовное отношение к себе. А как выражать любовь — дело каждого», — резюмировала психотерапевт.

Самое неподходящее средство для борьбы с внутренним «я» в одиночестве — алкоголь. Им невозможно вылечить раны и нельзя прибегать к этому средству даже как к временному способу решения проблемы. 

«Алкоголь является веществом, усиливающим депрессию на следующий день. Нельзя применять алкоголь для регуляции психики. Один из самых больших рисков — это алкоголизация, в том числе женский алкоголизм», — подчеркнул Лях.

Советы от практика

Что такое самоизоляция, отлично знает режиссер Кирилл Серебренников. В своем видеоролике, размещенном на YouTube, он напомнил, что провел дома 1,5 года и может посоветовать другим, как не сойти с ума:

  1. Нужно извлечь плюсы из ситуации, и тогда она не покажется такой уж бесполезной. Воспринимайте это время как подарок судьбы.
  2. Временная изоляция поможет остановиться и разобрать свою жизнь по пунктам, поможет сконцентрироваться и избавиться от «мартышкиного ума», когда мысли мелькают, и ничего не можешь понять. 
  3. Фиксируйте то, что с вами происходит. Вести дневник полезно, это необходимо для самоанализа.
  4. Если появилось много времени, можно почитать.
  5. Это замечательная возможность для занятий спортом.
  6. Займитесь тем, чем давно хотели — макраме, творчеством, можно писать, рисовать, творить. Делайте это для себя.
  7. Попробуйте написать мемуары.
  8. Изучайте иностранные языки.
  9. Нужно вычеркнуть из своего словаря выражения «карантин», «изоляция», «самоизоляция». Примите это как перезагрузку. 
  10. Не забывайте получать удовольствие. Фильмы, музыка, садоводство, шитье — все что угодно.

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