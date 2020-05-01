Гигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве

Самоизоляция обнажила скрытые страхи и комплексы россиян — семейные пары внезапно обнаружили, что не могут находиться рядом, родители злятся на детей, а подростки на мам и пап. Но тяжелее всего приходится в одиночестве, когда некуда деться от собственных мыслей и тревог. Особенно в продолжительные выходные, когда не нужно общаться онлайн даже по работе. Откуда к одиночкам приходят «демоны» и можно ли их прогнать?

Когда в самоизоляции «арестованной» оказалась семья, проблемы можно решить, порой просто поговорив друг с другом. Одинокие люди — другой случай. Лишенные большинства социальных контактов они внезапно остаются наедине с собой. И свободное время, казавшееся раньше подарком судьбы, становится тяжким наказанием.

Активация тревог

Одиночество в личной жизни вовсе не означает полного одиночества в действительности. Человек живет социальной жизнью. Жизнь дает ему поводы и для эмоций, и для размышлений, чувств, переживаний. Человек работает, занимается спортом, путешествует.

Но самоизоляция лишила этих источников впечатлений. Одиночество начинает ощущаться острее, и даже удаленная работа — не панацея, поскольку проблема многих — неумение общаться на расстоянии.

«Люди, переживающие одиночество в личной жизни, общающиеся в основном на работе, могут быть не склонны к общению в мессенджерах. Они испытывают смущение, даже стыд, если необходимо позвонить кому-то или встретиться», — объяснил заведующий психотерапевтическим отделением клиники «Инсайт» Игорь Лях.

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По его словам, с этим парадоксом зачастую связано снижение эффективности работы на удаленке, если она напрямую связана с необходимостью совершать активные звонки. Некоторым одиночкам легче это делать в присутствии других, чем наедине.

«Активация» тревог и комплексов в условиях уединения характерна для большинства людей, дополнила психотерапевт Алена Сагадеева. Когда урезана возможность отвлекаться на работу, прочие дела и общение, человек сталкивается с тем, что раньше можно было не замечать.

«В психологии это называется внутриличностный конфликт, когда человек к себе относится, мягко говоря, не очень хорошо», — сказала она.

Вообще, самоизоляция стала для россиян психологическим кризисом, экстремальным для психики состоянием. Об этом говорит печальная статистика и участившееся количество обращений к психологам, на телефоны доверия и «горячие линии», отметил Лях.

Убегать или договариваться?

К сожалению, сбежать от собственных демонов не получится. «Лучше относится к этому также как к чистке зубов. То есть если зубы не чистить, они будут болеть. Тут то же самое — если не заниматься гигиеной души, то она будет болеть», — сказала Сагадеева.

Когда с собой не очень хорошие отношения – помогает специалист. Но если страшно, или неизвестно к кому обращаться, или финансовые трудности, можно начать с самостоятельной работы.

Одно из упражнений, которое советует психотерапевт — разговор с собственным «я». Для начала нужно понять, что именно тревожит. Сказать вслух — «я себе не доверяю», «я себя убедила в том, что…», «я на себя разозлилась». После этого понять кто это «я» и на кого это «себя»?

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«Как минимум есть с кем внутри побеседовать. От шизофрении это отличается тем, что человек знает и одну, и другую часть себя. Главное — не просто озвучить, что напрягает, а придумать, что может это напряжение снять. И неважно, что это будет: ванная со свечами, любимая музыка или танцы. Важно, что человек выражает любовное отношение к себе. А как выражать любовь — дело каждого», — резюмировала психотерапевт.

Самое неподходящее средство для борьбы с внутренним «я» в одиночестве — алкоголь. Им невозможно вылечить раны и нельзя прибегать к этому средству даже как к временному способу решения проблемы.

«Алкоголь является веществом, усиливающим депрессию на следующий день. Нельзя применять алкоголь для регуляции психики. Один из самых больших рисков — это алкоголизация, в том числе женский алкоголизм», — подчеркнул Лях.

Советы от практика

Что такое самоизоляция, отлично знает режиссер Кирилл Серебренников. В своем видеоролике, размещенном на YouTube, он напомнил, что провел дома 1,5 года и может посоветовать другим, как не сойти с ума: