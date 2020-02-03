«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами

Несколько крепких ударов розгами, и человек раз и навсегда перестанет страдать — такую технику лечения депрессии практикует новосибирский психолог Герман Пилипенко. Но не все так просто — за пугающий терапией и доброй улыбкой доктора скрывается целое искусство.

Розготерапия правильно называется методом внешнего дозированного болевого воздействия. Его в начале нулевых разработали доктор биологических наук Сергей Сперанский и психиатр Марина Чухрова, у которых Герман Пилипенко писал диссертацию. Сам он начал практиковать розготерапию 16 лет назад. Сначала поркой лечил только людей с разными зависимостями (алкогольной, наркотической), затем метод стал применяться шире.

Розгами и прутьями

«Человек заявляет проблему, и мы смотрим, есть ли там эмоциональное какое-то, есть ли там психосоматика. И я уже выбираю — просто консультирование, психоанализ и трансовые техники. А с некоторыми я работаю телесно», — рассказывает Пилипенко принцип выбора для розготерапии.

Для порки психолог использует два инструмента — бамбуковые веники и прутья. Ни те, ни другие в воде не размачивает, поэтому случается, что во время процедуры розги или прутья ломаются. Также в арсенале мастера есть декоративный массажер для стоп, который он приобрел у пожилого умельца, и «веник» из металлических прутьев, но это больше для наглядности.

«Это лечение ухода от жизни, когда человек закрывается, у него болезненность, ранимость, тревожность, вздрагивания. (Лечим) тех, кто боится боли физической. Уколов с детства... или кто-то ударился», — перечислил психолог основные проблемы своих пациентов.

Суть розготерапии в том, чтобы выяснить, есть ли у человека в действительности эти проблемы. Например, после ударов психолог спрашивает у пациента, что тот ощущает, в какие моменты своей жизни он испытывал подобную душевную или телесную боль. Если «больной» находит в себе тот самый страх, то с ним работают уже в процессе диалога.

Приятная боль

Прежде чем нанести удар, Пилипенко настраивает пациента, объясняет, для чего это все нужно: «Это незнакомые ощущения, но я подготавливаю человека, чтобы он прошел через это достойно».

Сначала психолог просто стучит розгами в воздухе, чтобы пациент привык к звуку, а потом приступает непосредственно к ударам. Подходов может быть несколько, каждый последующий из которых больнее.

Первые удары можно сравнить с ударами банного веника, они легкие и больше схожи с массажем. А те, что побольнее, действительно вызывают некий дискомфорт, боль и даже жжение. Дальше наступает ощущение свободы — в теле появляется тепло, и чувствуется, как кровь начинает активно циркулировать по телу.

Терапия розгами всегда согласовывается с пациентом. Все, кто ложатся под прутья Пилипенко — принимают решения добровольно. «Дайте мне поговорить 20 минут с человеком, и он сам попросит это сделать», — в полушутку говорит Пилипенко о своем методе.

Убить агрессию

К Герману Пилипенко приходят разные пациенты. Кто-то жалуется на страхи, у кого-то депрессия. Но бывают и достаточно оригинальные случаи. Например, однажды к нему обратилась женщина, желавшая избавить мужа от агрессии. Она поделилась, что ее мужчина начинает буянить после выпивки и не контролирует себя.

Другие мнения

«…Полресторана на кулак собирает, все ломает, всех бьет, ребра ломает, он дураком становится. И вот такого мне привели, спецназовца. И привела модель — фингал под глазом», — рассказывает Пилипенко.Осмотрев проблемного пациента, психолог сказал: «Я сейчас нанесу вам удар, и вам нужно выжить в такой ситуации». После обоюдной договоренности психолог устроил спецназовцу порку, да такую, что переломал часть прутьев. В итоге мужчина «излечился» от своей агрессии.Бывают и другие истории, когда люди приходят на терапию и ждут мгновенного чуда. Случалось, что после неполученного эффекта ему звонили пациенты и угрожали из-за того, что не смогли решить свою проблему.Пилипенко отмечает, что главное в терапии — диалог с пациентом. А удары розгами помогают дать нужную установку, почувствовать физическую боль и сравнить ее с душевной.

Об эффективности розготерапии рассуждают коллеги Пилипенко. Кто-то его метод считает опасным, кто-то интересным. Единого мнения, безусловно, нет. Например, психотерапевт Александр Буцких считает, что сейчас терапией называют все, что приходит в голову — и гуляние по лесу, и катание на лошадях, и купание в воде. Лечение розгами не исключение.

«Ну, допустим, давайте выпорем, посмотрим, что получится. Это может освободить эмоции, а может наоборот — подавит. Получается, что такого рода практики, конкретно розготерапия, они эксплуатируют какие-то базовые, глубокие, присущие всем людям влечения. В данном случает садомазохизм», — высказался по поводу метода Буцких.

Сам Пилипенко отрицает любую связь с мазохизмом и садизмом: «Я не испытываю удовольствия, когда бью людей, я делаю это ради пациентов».

Психолог Людмила Лейдман, напротив, согласна, что порка может помочь человеку. «Место имеет все быть, тем более наше тело гораздо умнее и точнее реагирует на все обстоятельства. Поэтому, получая какие-то приятные ощущения или ощущения страха, сильно болевые ощущении через тело, мы можем задать нужные нам установки», — считает психолог.