Насильники испугались коронавируса

Число изнасилований и покушений на изнасилование в России в первом квартале 2020 года сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В целом количество изнасилований и покушений на изнасилования сократилось на 31,1%, число разбоев сократилось на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%. Кроме этого, стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%.

«Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперты зафиксировали увеличение количества случаев мошенничества по похищению данных и денег россиян, которые связаны с коронавирусом. В частности, злоумышленники предлагают гражданам получить социальные выплаты и материальную помощь.