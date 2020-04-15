Коронавирусной инфекцией за сутки заболели 3388 россиян

За минувшие сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения COVID-19.

Новые случаи зафиксированы в 65 регионах страны, большинство зарегистрированы в Москве — 1774. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах, отмечается в сообщении.

Таким образом, общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 24 490, за сутки в России полностью выздоровели 292 человека. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.

Число инфицированных в мире уже превысило 2 миллиона человек, случаи выявлены в 185 странах. Более 130 тысяч заразившихся умерли, порядка 500 тысяч вылечились.