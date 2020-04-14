Дело экс-министра лесного комплекса Приангарья передали в суд

Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды передали в суд. Его обвиняют в причастности к масштабной вырубке леса в заказнике, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, экс-министр лесного комплекса Иркутской области знал об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника «Туколонь». Но в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки.

Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду причинен ущерб на общую сумму около 748 миллиона рублей.

По уголовному делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические. Объем уголовного дела составил 84 тома.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам предъявили обвинения по статьям: 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 260 УК РФ (пособничество незаконной рубке лесных насаждений, незаконная рука лесных насаждений), 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий).





