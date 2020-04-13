Мошенники обманули россиян коронавирусом

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем мошенничества по похищению данных и денег россиян, которые связаны с коронавирусом, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — рассказал он в интервью РИА Новости.

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Кроме этого, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом четверть из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Мошенники стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом человеком и предлагали провести анализ за 5 тысяч рублей. После процедуры и получения денег злоумышленники исчезали.

Также людям звонят и предлагают дорогостоящие препараты от коронавируса или для повышения иммунитета. После получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживают, что приобрели безвредные пищевые добавки.