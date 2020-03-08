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Бонусы стали исчезать со скидочных карт россиян

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мошенники заинтересовались бонусами россиян — количество попыток списать баллы со скидочных карт увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц, сообщают эксперты по безопасности.

С проблемы кражи бонусов столкнулись крупные розничные сети, телеком-операторы, транспортные компании, рассказал «Известиям» начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку, — рассказал Сизов.

По его словам, человек в таком случае даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете.

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Интерес злоумышленников оправдан: программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 миллиардов рублей по 30-и крупнейшим ритейлерам, подсчитал Сизов. Он подчеркнул, что накопленные баллы можно легко монетизировать — во многих магазинах ими можно оплатить от 30 до 50% покупки.

«Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки», — подтвердил председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

Сизов добавил, что бонусные баллы в основном крадут не организованные преступные группировки, а «начинающие» мошенники: частные лица, которыми могут быть даже студенты первых курсов.

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