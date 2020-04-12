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Банкам призвали разрешить оказывать услуги по видеосвязи

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Национальный совет финансового рынка (НСФР) призвал правительство предоставить банкам право осуществлять ряд услуг в дистанционном формате, сообщил заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.

«Есть потребность в предоставлении значимых услуг дистанционно. Например, проводить государственные и муниципальные платежи, оформлять вклад, заключать договор страхования. В первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам», — сказал «Известиям» Наумов.

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Видеосвязь заменяет присутствие клиента в банке, а идентификация будет проходить при использовании паспорта клиента. Сотрудник банка может сделать копию документа по видеосвязи, после чего проверить подлинность. Уточняется, что в письме речь идет о предоставлении таких дистанционных услуг на период до 1 октября 2020 года.

В НСФР предлагают разрешить физлицам открывать счета, вклады и вносить на них не более 1 миллиона рублей при проверке личности заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.

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Топ комментариев

Nik3316

Максимка ты луче объясни зачем твои пендосы летучих мышей есть начали? ведь от них же типа пошло)))и...

ifhbrjd

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fargus

Еще бы спаситель избавил нас от тошноты его присутствия.

Alex87rus19

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Darkin Sral

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