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Число заболевших COVID-19 в России выросло на 1667 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заболевших COVID-19 на 11 апреля в России составляет 13 тысяч 584 человека. Новые случаи отмечены в 49 регионах, больше всего их в Москве — 1030. Еще 152 человека заболели в Подмосковье, 80 — в Санкт-Петербурге.

За сутки умерли 12 человек, а в целом число скончавшихся достигло 106. Выписались из больниц еще 250 пациентов, общее количество выздоровевших уже превысило тысячу человек — всего их 1045.

Ранее в Москве анонсировали введение новых ограничений. С 13 апреля в столице вводится пропускной режим. Пропуска начнут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в иных целях.

Также приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, кроме ключевых инфраструктурных проектов, прекращается деятельность каршеринга на неделю. Работать будут только самые необходимые предприятия.

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