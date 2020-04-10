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Повышен предельный размер займа для ипотечных каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин ранее распорядился представить предложения по расширению поддержки в рамках кредитных каникул, «чтобы мера стала доступной для большего числа людей».

Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллионов рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — до трех миллионов, для остальных — до двух миллионов. В пределах этих сумм заемщик сможет приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

Дифференциация с разницей стоимости жилья в регионах, уточнил Мишустин. Данные шаги призваны поддержать население России в ситуации с распространением коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
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