Лекарство от паразитов уничтожило коронавирус за двое суток

Противопаразитный препарат ивермектин подавляет коронавирус за 48 часов, показало исследование австралийских ученых.

Ивермектин — антипаразитный препарат, одобренный Всемирной организацией здравоохранения. За его открытие дали Нобелевскую премию в 2015 году. Препарат бесплатно отправляют в качестве противопаразитарного в бедные страны.

Ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне провели лабораторные исследования, добавив в инфицированные коронавирусом клетки ивермектин. Результаты опубликованы в журнале Antiviral Research.

Через 24 часа доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%. А через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.

Авторы статьи считают, что применение ивермектина уже сегодня способно снизить вирусную нагрузку, избежать тяжелых осложнений при заболевании COVID-19 и предотвратить передачу коронавируса.

«Как точно будет вести себя препарат, воздействуя на вирус у человека, пока никто не знает, но так как нет времени проводить череду предварительных испытаний, препарат, скорее всего, сразу запустят в клиническую практику в тех странах, где он доступен. По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, что нормально. Этот препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей», — прокомментировал РИА Новости результаты австралийских исследователей главный врач Ильинской больницы Алексей Живов.