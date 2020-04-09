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Пассажира поезда в Забайкалье увезли в больницу из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Прибывших из Москвы и Улан-Удэ в Забайкалье четырех человек отправили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Один из них приехал на поезде «Москва-Владивосток», сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

Установлено, что трое прибыли из Москвы, четвертый приехал из Улан-Удэ поездом «Москва-Владивосток». У всех взяты анализы и направлены на исследование. Определен круг контактных лиц, с ними проводится соответствующая работа.

Сейчас в медучереждениях Забайкальского края находятся три человека с подтвержденным диагнозом. В связи с тяжелой эпидситуацией в России, в Забайкальском крае самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в регион из других субъектов РФ.

МВД России по Забайкальскому краю будет составлять списки граждан, прибывающих на территорию края из других субъектов и передавать данные местным властям.

Тема: Распространение коронавируса
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