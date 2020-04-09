Школам дали альтернативные варианты по продолжению учебы

Российские школы могут досрочно завершить учебный процесс для 1-8 классов в связи с коронавирусом. В тех регионах, где складывается благоприятная обстановка, учреждения могут вернутся к обычному режиму.

Досрочное завершение учебного года возможно в младших и средних классах. Оценки в том случае выставят по результатам состоявшихся четвертей, с учетом отметок за Всероссийские проверочные работы, цитирует РИА Новости рекомендации Минпросвещения.

Непройденную часть программы могут перенести на следующий учебный год.

Но в тех регионах, где будет складываться благоприятная обстановка с коронавирусом, школы вернутся к обычному режиму.

Однако возобновление учебы возможно только при соблюдении определенных требований. Во-первых, необходимо разделить классы, чтобы сократить количество учеников в одном помещении. Во-вторых, изменить учебный план с акцентом на изучение нового материала.

По данным на 8 апреля, в России коронавирус подтвержден у более 8,6 тысячи человек, 580 выздоровели, 63 скончались.