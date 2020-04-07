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МЧС забраковало водку в качестве антисептика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты МЧС не советуют гражданам использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика», — утверждается в рекомендации Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Ведомство отмечает, что дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна. Классическая водка содержит концентрацию этанола в пределах 40%.

При этом эксперты МЧС также не советуют использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

Для приготовления антисептика в домашних условиях специалисты МЧС советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость.

После этого раствор нужно взболтать и перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы перед применением необходимо выдержать 72 часа, это уничтожит вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в емкостях.

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