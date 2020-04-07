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Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители: Финал»

Бенедикт Камбербэтч может покинуть киновселенную Marvel после выхода в 2021 году фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

К тому времени, сообщает We Gott This Covered, актер появится уже в пяти фильмах киновселенной. Источники издания сообщают, что контракт Камбербэтча на участие в фильмах Marvel подходит концу не будет продлен, а на роль нового Доктора Стрэнджа студия уже подыскала новую кандидатуру.

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Инсайдеры отмечают, что его заменой станет Клеа. Этот персонаж еще не появлялся в фильмах. В комиксах она является главным любовным интересом Стрэнджа и должна появиться именно в «Мультивселенной безумия».

Это может оказаться не обычными слухами, учитывая, что Рэйчел МакАдамс не вернется к роли Кристины Палмер во втором сольнике доктора.

Исайдеры отмечают, что героиня обладает не менее сильными, чем у Стрэнджа, способностями. Именно она станет следующим высшим волшебником и займет роль магистра в киновселеной Marvel. И хотя не будет носить имя доктора, по существу займет его место во франшизе.

По комиксам Клеа является человеком по отцовской линии, а по материнской связана с расой энергетических существ Фелтайн. Она – дочь колдуньи Умар и племянница демонического тирана Дормамму. Клеа была правительницей Темного измерения.

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Топ комментариев

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.