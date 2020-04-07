Бенедикт Камбербэтч покинет киновселенную Marvel

Бенедикт Камбербэтч может покинуть киновселенную Marvel после выхода в 2021 году фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

К тому времени, сообщает We Gott This Covered, актер появится уже в пяти фильмах киновселенной. Источники издания сообщают, что контракт Камбербэтча на участие в фильмах Marvel подходит концу не будет продлен, а на роль нового Доктора Стрэнджа студия уже подыскала новую кандидатуру.

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Инсайдеры отмечают, что его заменой станет Клеа. Этот персонаж еще не появлялся в фильмах. В комиксах она является главным любовным интересом Стрэнджа и должна появиться именно в «Мультивселенной безумия».

Это может оказаться не обычными слухами, учитывая, что Рэйчел МакАдамс не вернется к роли Кристины Палмер во втором сольнике доктора.

Исайдеры отмечают, что героиня обладает не менее сильными, чем у Стрэнджа, способностями. Именно она станет следующим высшим волшебником и займет роль магистра в киновселеной Marvel. И хотя не будет носить имя доктора, по существу займет его место во франшизе.

По комиксам Клеа является человеком по отцовской линии, а по материнской связана с расой энергетических существ Фелтайн. Она – дочь колдуньи Умар и племянница демонического тирана Дормамму. Клеа была правительницей Темного измерения.