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Устаревшая прививка оказалась спасением от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Эпидемиологи из США обнаружили, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами без данной программы.

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах, пишет издание The IrishTimes. Данные отличаются примерно в десять раз.

«Заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион», — говорится в исследовании.

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Кроме этого, уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы. При этом ученые пока не могут объяснить столь огромную разницу.

Однако исследователи полагают, что комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту «устаревшую» прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

БЦЖ — вакцина, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Помимо туберкулеза, вакцина БЦЖ обладает доказанной эффективностью в борьбе с проказой, а также защищает от язвы Бурули, используется при лечении рака мочевого пузыря.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.