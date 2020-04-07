Устаревшая прививка оказалась спасением от COVID-19

Эпидемиологи из США обнаружили, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами без данной программы.

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах, пишет издание The IrishTimes. Данные отличаются примерно в десять раз.

«Заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион», — говорится в исследовании.

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Кроме этого, уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы. При этом ученые пока не могут объяснить столь огромную разницу.

Однако исследователи полагают, что комбинация пониженной смертности и заболеваемости может сделать эту «устаревшую» прививку одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

БЦЖ — вакцина, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Помимо туберкулеза, вакцина БЦЖ обладает доказанной эффективностью в борьбе с проказой, а также защищает от язвы Бурули, используется при лечении рака мочевого пузыря.