Биологи записали, как «звучит» коронавирус

Американские биологи превратили естественные колебания белков коронавируса в звук. Получилась композиция с «интересными и даже приятно успокаивающими» звуками.

«Этот фрагмент представляет собой музыкальное представление аминокислотной последовательности и структуры белка спайка патогена COVID-19 — 2019-nCoV», — говорится в описании к мелодии, размещенной на сайте Soundcloud.

Ученые записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

«То, что вы слышите, — это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», — цитирует портал Scinexxглаву исследовательской группы Маркуса Бюлера.

По словам биолога, композиция «не передает смертельных эффектов, которые этот конкретный белок в настоящее время оказывает на мир», наоборот, эта мелодия с «интересными и даже приятно успокаивающими звуками».

По данным сайта Worldometer на 7 апреля, коронавирусом в мире заражены более 1,3 миллиона человек. Более 74 тысяч скончались, более 285 выздоровели.