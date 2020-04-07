Старшеклассникам продлят учебный год

Минпросвещения России рассматривает вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сейчас рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников, тех, кто будет сдавать единый государственный экзамен, — продление учебного года до 8 июня и затем сдача единого государственного экзамена», — сказал Кравцов в эфире «России 24».

Ранее был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2020 год. Из документа следует, что 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. На 11 июня назначена сдача ЕГЭ по русскому языку, 15 июня пройдут экзамены по математике.

18 июня намечено проведение ЕГЭ по истории и физике. 25 июня пройдет экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» по иностранным языкам выпускники смогут сдать 26 и 29 июня.