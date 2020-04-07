Женщины привезли коронавирус из Москвы в Забайкалье

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Забайкалье. Инфицированные — две женщины, обе прилетели из Москвы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Положительные результаты на наличие вируса пришли во вторник. Одна из пациенток прибыла из Москвы в первых числах апреля и находилась в Улетах, она направлена на изоляцию в первую городскую больницы Читы.

Вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск. Помещена в инфекционное Нерчинской из ЦРБ. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное.

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Самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.

Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов.