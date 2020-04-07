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Сухой закон отменили в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полный запрет на продажу алкогольной продукции в период особого режима в рамках борьбы с коронавирусом отменили в Забайкалье, он действовал пять дней. Губернатор края подписал постановление, ограничивающее время продажи спиртного.

Продажу алкогольной продукции запретили в Забайкалье с 18.00 до 9.00 по местному времени. Меры вводятся в рамках режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. Это постановление отменяет действие предыдущего. 

В четверг 2 апреля, в регионе полностью запретили продажу алкогольной продукции в нерабочие дни, то есть до 30 апреля включительно. Это сделали для того, чтобы уменьшить количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

«У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли "по пьяной лавочке" более 120 человек», — сказал зампред правительства края Андрей Гурулев.

Тема: Распространение коронавируса
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