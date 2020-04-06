Броневик от коронавируса создали в России

Новая модификация бронеавтомобиля «Тигр» разработана в России, она получила специальные фильтры, позволяющие безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой, сообщает пресс-служба «Военно-промышленной компании».

Автомобиль оснащен специальной установкой, которая фильтрует поступающий воздух. «Такая модификация СБМ "Тигр" делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

«Тигр» — популярное семейство российских специальных автомобилей, выпускаемых как в гражданском, так и в военном исполнении, в том числе бронированном. Он предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также монтажа вооружения и военной техники.

Полная масса бронеавтомобиля составляет почти 8 тонн, «Тигр» предназначен для шести человек и способен перевозить более тонны груза. Броневик имеет кондиционер, бронированный корпус машины обеспечивает баллистическую защиту находящихся внутри людей.