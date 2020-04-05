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Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Мужчина в Рязанской области взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и девушку, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов (по местному времени) мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, расположенной в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» чести 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Стрелявший задержан и доставлен для проведения следственных действиях. Сотрудники регионального СК, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину происшествия.

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