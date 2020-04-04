Жилой дом обрушился в Подмосковье из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, разрушен подъезд с первого по пятый этаж. По предварительным данным, несколько человек погибли.

«Хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на улице Гагарина, дом 31. Силы МЧС направлены на место, информация уточняется», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда — с пятого по третий этаж. Специалисты МЧС ведут разбор завалов.

Инцидент взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. На место направился начальник главка МЧС Сергей Полетыкин.