Рекордное число россиян умерло за сутки от коронавируса

Коронавирусной инфекцией за сутки заболели еще 582 россиянина, при этом девять человек умерли, что стало рекордным показателем, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из них семь человек скончались в Москве, один пациент — в Костромской области и еще один — в Приморском крае. Ранее наибольшее число скончавшихся больных с инфекцией зафиксировали 31 марта, тогда умерли восемь заразившихся.

Общее число летальных случаев увеличилось до 43 человек. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки подтверждено в Москве — 434. В столице зарегистрировано 3 357 инфицированных граждан.

Среди новых заболевших в Москве 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек – от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них – старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей.