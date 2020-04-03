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Эксперт ФМБА определил «основную цель» коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NIAID

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», — приводит РИА Новости слова Никифорова.

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Медик подчеркнул, что вирус — паразит, и «живет он в больном, но живом организме». «Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя, и ни одно живое не будет совершать суицид», — пояснил Никифоров.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 1 миллиона случаев заражения, более 46 тысяч человек умерли.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...