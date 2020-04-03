Эксперт ФМБА определил «основную цель» коронавируса

Цель коронавируса, как и других вирусов, не заключается в умерщвлении человека, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», — приводит РИА Новости слова Никифорова.

Медик подчеркнул, что вирус — паразит, и «живет он в больном, но живом организме». «Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя, и ни одно живое не будет совершать суицид», — пояснил Никифоров.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 1 миллиона случаев заражения, более 46 тысяч человек умерли.