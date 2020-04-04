Двойственный смысл: что празднуют в Вербное воскресенье?

Православные христиане 12 апреля празднуют Вербное воскресенье. Этот праздник завершает Великий пост и готовит верующих к страстной седмице. Священник рассказал о значении праздника и о том, что символизируют веточки вербы.

Вербное воскресенье по-церковнославянски называется неделей ваий. Вайи — это пальмовые ветви. Их жители Иерусалима стелили Христу под ноги, когда он входил в город. «У нас в руки берут вербочки, потому что это первое растение, которое распускается, расцветает», — рассказал отец Андрей (Федоров).

Вербное воскресенье разделяет Великий пост и страстную седмицу. Смысл этих двух периодов разный: Великий пост нужен верующему, чтобы разобраться в себе и в своих ошибках, попросить божьей помощи для исправления ситуации. Смысл страстной седмицы в том, чтобы последние дни Христа символически прожить вместе с ним.

#Религия Зачем вербу хранят целый год?

«А Вербное воскресенье — это праздник, воспоминание, что за неделю до своего воскресения Христос пришел в Иерусалим. Это было радостью и для его учеников, и для множества встречавших Христа. Все думали, что наконец-то он пришел в Иерусалим, чтобы явить миру, что он есть мессия, что станет царем», — сказал отец Андрей.

Тогда, по его словам, даже ближайшие ученики Иаков и Иоанн просили Христа: «Господи, сделай так, чтобы мы шли справа и слева от тебя». Но Иисус, согласно священным писаниям, еще перед приходом в Иерусалим предупреждал учеников, что его арестуют, буду бить, издеваться, убьют и только после этого он воскреснет. Никто из учеников не прислушался нему, кроме Фомы.

«Один Фома сказал: "Пойдем и мы, и умрем вместе с ним". Остальные делили дивиденды и думали, что наступит праздник, все признают что он мессия, а им теперь будет хорошо», — отметил отец Андрей.

Двойственный характер праздника

Встреча Христа в Иерусалиме имеет двойственный характер. Люди восклицали: «Осанна в вышних, благословен пришедший во имя Господня». Но Христос знал, что некоторые из них по прошествии трех-четырех дней будут кричать: «Распни, распни его!».

«Значение этого дня — избежать в жизни сильных колебаний, когда мы сначала говорим: "Слава богу", а если что-то идет не так, как задумали, спрашиваем: "Где же ты, Бог?"»

По словам священника, человек хочет, чтобы все происходило по его замыслу, а когда что-то идет не так, он ропщет и гневается. Но на самом деле людям нужно задаваться вопросом: «А каков замысел Божий и как я могу в этом участвовать?»

«Мы должны задаться вопросом: «Как мне надо жить, чтобы не предать Христа, чтобы через несколько дней не завопить: «Распни его! Дайте нам Варавву!», — резюмировал отец Андрей.

Как встретить Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье — праздник. В этот день верующие освобождаются от всякой работы, даже праздничные блюда лучше приготовить накануне, а в воскресенье только накрыть на стол.



Праздник встречают во время поста. Это значит, что на столе не должно быть мяса, яиц, молочных продуктов. Эти кушанья можно будет отведать только на Пасху. На стол, помимо продуктов, дозволенных постом, можно поставить только рыбу.



В этот день верующие приходят в храм на богослужение. С собой они несут веточки вербы, но священники говорят, что если у человека нет с собой весеннего букета, то это позволительно. Церковь также не приписывает вербе никаких необычных и тем более магических свойств, но люди издревле верили в силу этого растения.

Так, считается, что если слегка ударить освященным веточками вербы кого-то из домочадцев, приговаривая: «Верба хлест, бей до слез» и «Бьем, чтобы быть здоровым», то тем самым можно привлечь к человеку счастье и здоровье.