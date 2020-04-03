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Женщина с коронавирусом в Барнауле родила здорового ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус не подтвердился у младенца в Алтайском крае, матери диагностировали заболевание на следующий день после его рождения, сообщила журналистам зампредседателя правительства региона Ирина Долгова.

«Хочу успокоить, у ребенка, родившегося от зараженной женщины, отрицательный тест. Мы его уже получили. Ребенок изолирован, за ним установлено наблюдение, он находится в реанимационном блоке, на десятый день у него будет взят повторный тест», – сказала зампред.

Врачи, которые принимали у женщины роды и контактировали с ней, сдали тесты на инфекцию и находятся на самоизоляции дома.

Долгова также рассказала, что трое из четверых с подтвержденным диагнозом на коронавирус чувствуют себя хорошо, болезнь у них протекает легко. У женщины, недавно родившей ребенка, заболевание средней степени тяжести.

«Пациенты в основном чувствуют себя удовлетворительно, во всяком случае три первых пациента, сегодня никакого беспокойства за их жизнь и здоровье у нас не возникает. Чуть сложнее дела обстоят с родильницей, у нее степень тяжести оценивается как средняя. Все необходимые препараты, которые имеются в учреждении, предоставляют, поэтому здесь мы тоже не видим никаких рисков», – пояснила она.

Всего с начала эпидемиологического периода в Сибири зафиксировано 97 случаев заболевания COVID-19, восемь человек выздоровели. Ни одного больного не выявлено в республиках Алтай и Тыва. Больше всего зараженных в Бурятии (31) и Красноярском крае (25 человек). В мире число заболевших уже превысило миллион человек.

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