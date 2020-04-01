Более 50 человек заразились коронавирусом в российской больнице

Заражение коронавирусом подтверждено у 53 человек в больнице Эжвинского района Сыктывкара, сообщила пресс-служба главы Коми. По официально неподтвержденной версии, людей мог заразить врач, чьи дети незадолго до этого вернулись из Европы.

За последние сутки в больнице подтвердили 32 заражения, общее число заболевших — 53 человека.

«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина», — сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

По данным местных СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в европейской стране. Однако официально данную информацию не подтверждают ни власти, ни представители надзорных органов.

По данным на 1 апреля, в Коми всего подтверждено 54 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один — у студента из Ирана, который уже выздоровел и выписан.