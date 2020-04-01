Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками

Российский самолет с медицинским оборудованием и масками на борту вылетел в США, сообщило Минобороны РФ в среду.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о помощи в США в сдерживании пандемии. Трамп заявил на пресс-конференции об «очень большом самолете» из России и назвал это «очень милым».

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Представитель администрации США ранее сообщал, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает на взаимность в этом вопросе в случае необходимости. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — подчеркнул Песков.

По данным Worldometer на 1 апреля, в США коронавирус выявлен у боле 188,5 тысячи человек. По этому показателю США занимают лидирующие позиции в мире. В стране умерли более 4 тысяч зараженных.