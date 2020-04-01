Путешественница привезла коронавирус из Италии в Новосибирск

Очередной случай заражения коронавирусом подтвердили в Новосибирске. Его привезла женщина после путешествия по Италии и Нидерландам, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба, утром в среду в Новосибирской области зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19. Пациентка с 4 по 18 марта путешествовала по Италии и Нидерландам с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву.

Рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта. После возвращения они находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением. 27 марта с легкими симптомами ОРВИ девушку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19. После чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Математика болезни: 20 дней на заражение мегаполиса

Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала. Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция».



Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Новосибирской области достигло десяти. Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные. Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей области из них – 78.