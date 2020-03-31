Томские ученые предсказали гибель части клещей от ранней весны

Ранняя весна может привести к гибели части клещей в Западной Сибири, сообщил профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко.

#Здоровье Где поджидают клещи: популярные мифы

Ранняя весна и плюсовая температура способствуют быстрому выходу клещей из спячки. Проявлять свою активность кровососущие вредители начинают при среднесуточной температуре около нуля. В 2020 году начало марта выдалось аномально тёплым. В том случае, если таяние снега будет быстрым, большое количество воды может негативно сказаться на клещах и привести к гибели части вредителей.

«Зима 2019-2020 года была очень снежной. В том случае, если весна выдастся «дружная» и таяние снега будет быстрым, для клещей могут сложиться неблагоприятные условия. Если вода будет медленно уходить в почву, часть особей просто погибнет. Переувлажнение, как и излишняя сухость, для клещей крайне нежелательны. Если же весна затянется, то этому виду паукообразных такие условия пойдут на пользу, соответственно, численность их будет выше», — отметил Романенко.

По его словам, количество клещей растет в том числе из-за потепления. В последние годы в Сибири выдавалось достаточное теплое, порой жаркое лето, что пошло вредителям на пользу. Помимо этого, новые очаги клещевых инфекций появляются в результате неправильных действий человека, в частности, из-за недостаточно эффективной политики в отношении бездомных животных – кошек и собак, которые выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.

«Эти животные являются прокормителями для взрослых особей клеща, в первую очередь, самок, которым кровь «хозяина» необходима для продолжения рода. Зачастую собаки, которые питаются в пригороде на свалках, перемещаются в разные районы Томска, перенося с собой клещей. Подкармливая бродячих животных, люди способствуют размножению и распространению кровососущих вредителей и сами же становятся их жертвами», — сказал ученый.