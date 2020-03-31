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Госдума приняла закон, легализующий самоизоляцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении комплексный законопроект о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

«Предлагается наделить правительство РФ... правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Москва ввела режим домашней самоизоляции вне зависимости от возраста 30 марта. Гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена.

Аналогичный режим ввели еще 28 регионов. В Сибири это Новосибирская область и Забайкальский край.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять скончались.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!

DYNAMO7294

В нормальных странах деньги людям начисляют на время пандемии! И только в путинской России повышают старые,...

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....