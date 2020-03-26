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Российскую помощь Италии посчитали бесполезной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является дипломатическим проектом Владимира Путина, уверены итальянские дипломаты и эксперты.

«Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного больше, чем предлог», — пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники

Отмечается, что помощью Италии занимается Минобороны России, а прибывшие в страну специалисты занимались в прошлом военными операциями, а также участвовали в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, лихорадки Эбола.

Россияне привезли в Италию в основном оборудование для дезинфекции, полевые лаборатории для стерилизации и химико-бактериологической профилактики, тогда как республике нужны медицинское оборудование и квалифицированные врачи.

Российскую помощь уже сравнили с китайской — отмечается, что КНР поставил в Италию намного более полезные товары, среди которых маски, средства индивидуальной защиты и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отметила, что сомневается в достоверности данных, изложенных в итальянской газете. «Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала она.

Президент России Владимир Путин предложил итальянскому премьеру Джузеппе Конте помощь в борьбе с коронавирусом 21 марта. Всего в Италию прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием из России.

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