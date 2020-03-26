Спрогнозирован рост цен на смартфоны на 20%

Цены на смартфоны в России поднимутся на 10-20%, основной причиной станет падение курса рубля, спрогнозировали участники рынка и эксперты.

Подорожание коснется всех брендов, но те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже, приводят «Известия» мнение директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Скоковой.

По ее оценкам, стоимость смартфонов вырастет не менее чем на 10%. Независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян считает, что изменение курса валют приведет к увеличению цен на мобильные устройства на 15–20% уже к апрелю.

«Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей. Это будут самые агрессивные бренды: Honor, Xiaomi, Vivo. Но если рубль не укрепится до осени, к этому времени цены поднимут все», — прокомментировал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.