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Спрогнозирован рост цен на смартфоны на 20%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цены на смартфоны в России поднимутся на 10-20%, основной причиной станет падение курса рубля, спрогнозировали участники рынка и эксперты.

Подорожание коснется всех брендов, но те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже, приводят «Известия» мнение директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяны Скоковой.

По ее оценкам, стоимость смартфонов вырастет не менее чем на 10%. Независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян считает, что изменение курса валют приведет к увеличению цен на мобильные устройства на 15–20% уже к апрелю.

«Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей. Это будут самые агрессивные бренды: Honor, Xiaomi, Vivo. Но если рубль не укрепится до осени, к этому времени цены поднимут все», — прокомментировал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

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Топ комментариев

ivanbak

И закрыть все аэропорта, автовокзалы, ждвокзалы. На границах субъектов поставить контроль.

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

Uynachalnica

Че, буквы забыл после транквилизаторов?