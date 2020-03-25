Новые налоги введут для россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил обложить налогом банковские вклады из-за трудностей в экономике, вызванных распространением коронавируса.

Предложение прозвучало в обращении к нации, в котором глава государства рассказал про новые меры поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса.

«Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет», — сказал президент и предложил установить налог в 13% на процентный доход физических лиц с вкладов размером более одного миллиона рублей.

Кроме этого, все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие в офшор, будут облагаться дополнительным налогом. По словам Путина, ставка в ближайшее время повысится с 2% до 15%.

Глава государства отметил, что такая мера потребует пересмотра соглашений о двойном налогообложении со многими странами, и Россия готова начать переговоры. Если договориться не получится, соглашения разорвут в одностороннем порядке.