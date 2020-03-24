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Женщина в Приангарье сожгла обидчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина в Иркутской области поссорилась с двумя знакомыми и в отместку решила поджечь их дом. Мужчины погибли, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В январе в поселке Чунском произошло пожар в одноэтажном частном доме. В результате случившегося 40-летний собственник жилища от полученных травм скончался в больнице, а его 38-летний приятель погиб, пытаясь потушить пожар. Проведенная пожарно-техническая экспертиза указала, что причиной стал поджог.

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Вскоре полицейские вышли на след подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за грабеж 40-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном и рассказала, что в тот вечер вместе с мужчинами пила спиртное. Постепенно застолье переросло в ссору.

Разгневанная женщина крикнула собутыльникам, что подожжет их, после чего ушла домой. Но отказываться от задуманного она не собиралась. Вернулась ночью к дому знакомого, подожгла штору на веранде и убежала.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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