Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться

Жители российской столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый коронавирус в первую очередь представляет угрозу именно для этих категорий граждан, и призвал их ограничить социальные контакты. Мэр уточнил, что к хроническим заболеваниям относятся сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология, а также инфаркт или инсульт.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — приводит РИА Новости слова Собянина. Исключение — только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно, а также для медиков. К ним домашний режим может не применяться.

«Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы либо предоставить им оплачиваемый отпуск, или отправить на больничный», — указал Собянин.

Москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей для компенсации дополнительных расходов при самоизоляции.