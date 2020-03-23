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Осужденным запретили свидания из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Осужденным запретили свидания и культурно-массовые мероприятия в колониях из-за коронавируса, в учреждениях проводят дополнительную дезинфекцию, сообщает ФСИН России.

«С 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — говорится в сообщении.

В колонии запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и приехавших недавно из заграницы. В учреждениях ФСИН России отменили спортивные и культурные массовые мероприятия. Также в колониях проводят дополнительную дезинфекцию.

Во всех учреждениях организовали медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. Медики проводят покамерные обходы, особенно следят за осуждёнными с хроническими заболеваниями.

К 2019 году число осужденных в России достигло исторического минимума и составило 563 тысячи человек.

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