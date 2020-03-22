Россия создаст сверхточную карту Луны для выбора места высадки

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» создаст трехмерную карту Луны для выбора места высадки первых космонавтов, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.

«Впервые мы с помощью стереосъемки создадим топографическую карту Луны с разрешением два-три метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — приводит РИА Новости слова Петруковича.

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Он отметил, что «стереосъемка — это специфический эксперимент для орбитального аппарата». «В дальнейшем предусматривается научное использование стереокарты, которая нам позволит анализировать лунные структуры и их происхождение. Во-вторых, это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», — сказал директор института.

Ранее сверхточные «плоские» карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.

Российская карта будет обладать рядом преимуществ, связанных, например, с тем, что одновременно с изображениями поверхности будут определяться и высоты рельефа, что позволит обеспечить большую достоверность.