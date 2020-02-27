Китайский луноход выявил скрытые структуры внутри Луны

Обнародованы результаты анализа грунта, который на обратной стороне Луны провел луноход Yutu-2. Китайские ученые выяснили, что внутри Луны есть несколько скрытых слоев.

Чтобы исследовать недра земного спутника, исследователи использовали инструмент под названием LPR. Он испускал радиосигналы частотой 500 МГц, направляя их вглубь поверхности Луны, пишет Science Advances.

Благодаря этому Луну удалось «просветить» на рекордную глубину 40 метров. После этого ученые принялись анализировать полученные результаты. Оказалось, что внутри спутника Земли есть несколько геологических структур.

Так, подповерхностный слой на дальней стороне Луны состоит из высокопористых гранулированных материалов, включающих в себя валуны различных размеров, фактически это космические обломки, притянутые гравитацией небесного тела.



Верхний слой уходит на глубину примерно 12 метров и состоит из уже изученного состава — реголита. Эта лунная почва достаточно однородна, крупные камни в ней попадаются редко. Далее следует второй слой, граница которого располагается на глубине примерно 24 метра.

Он содержит многочисленные грубозернистые материалы и большое количество вкрапленных пород. Фактически, это смесь из мелких и крупных камней. На глубине около 40 метров располагается третий слой, состав которого пока вызывает вопросы.

Исследователи предполагают, что он состоит из чередующихся тонких пластов мелкозернистой породы и булыжников. Полученные результаты помогут специалистам разгадать тайну геологической эволюции Луны.