Междугородний автобус опрокинулся под Красноярском

Следовавший из Хакасии автобус опрокинулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В момент ДТП в автобусе находились 14 человек вместе с водителем. Инцидент произошел на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате шесть человек были доставлены с ушибами в больницу города Дивногорска», — говорится в сообщении. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает, остальных пассажиров уже отправили в Красноярск.

По предварительным данным, водитель автобуса был трезв, проводится проверка. Трасса после ДТП не перекрывалась, движение по ней продолжается в обычном режиме.