Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей

Российское правительство подготовит антикризисный план в связи с последствиями распространения коронавируса, речь, в том числе идет о создании антикризисного фонда в размере 300 миллиарда рублей.

Чиновники предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь — население. Так, первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в органах власти.

Также чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках трудах в регионах, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

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Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции. Это главная ценность документа, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Пока не будет проведена полномасштабная эпидемиологическая оценка, меры не сработают полноценно.

Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок. Компании малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов. Госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов.

Поддержку получат и регионы. Те, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты.