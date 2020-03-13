Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит

Коронавирус и падение рубля вызвали панику туристов. Путешественники опасаются заболеть в страна Азии и Европы, но одновременно не рискуют переносить поездки — из-за роста доллара туры могут серьезно подорожать. Куда ехать можно, а куда в ближайшее время лучше не лететь, чтобы не потерять здоровье и деньги?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего на планете зафиксировано более 118 тысяч случаев заражения в 114 странах. Быстрее всего вирус распространяется в Китае, Италии, Иране, Южной Корее.

Во всех странах со вспышкой коронавируса людей с признаками заболевания изолируют. Кроме этого практически каждый день страны принимают новые меры по противодействию пандемии. Это может привести к тому, что путешествие пройдет в карантине в больнице. Проблемным может оказаться и полет с пересадкой. Так, например, новосибирцы не смогли отдохнуть в Нидерландах из-за того, что после прилета в Милан их депортировали в Россию.

Китай и другие

Россия прекратила практически все транспортное сообщение с Китаем. В КНР туристов не пустят. Также приостановлено авиасообщение с Южной Кореей, Италией, Ираном. Израиль также закрыл въезд в свою страну для туристов.

#Туризм Как сдать невозвратный авиабилет

«В отношении этих стран на данный момент действуют рекомендации: приостановить формирование туров и ограничить посещение туристами», — говорится на сайте Ростуризма.

По распоряжению Министерства транспорта РФ, с 13 марта по 31 мая 2020 года S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города Италии, Испании, Франции и Германии.

«Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» отменяют рейсы в ряд городов Европы, например, вместо германского Дрездена будут рейсы на Берлин и Мюнхен. Авиакомпании возвращают деньги за билеты с минимальным штрафом или переносят даты полетов.

Ростуризм также не советует россиянам посещать японскую префектуру Хоккайдо. «Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — отмечает Ростуризм.

Опасные для посещений страны в марте 2020 года:

Китай

Южная Корея

Япония

Израиль

Иран

Европа

Переждать панику

«Туристы, которые не запланировали ранее отпуск, не звонят и не приходят, в этой панике никто не спрашивает о турах. Никто никуда не собирается», — рассказала Sibnet.ru директор туристического агентства «Африка» Наталья Куцевол.

По ее словам, страшен не сам вирус, а невозможность контролировать передвижения.

«Ты забронируешь отель, прилетишь в аэропорт, оттуда могут не выпустить. Ты не можешь на это повлиять. Мы находимся в состоянии паники и истерии. Ее надо переждать», — считает собеседница. Она выразила надежду, что в апреле эпидемия закончится и ситуация стабилизируется.

По данным менеджера по бронированию компании «Экзотик турс» Юлии Шапиро, сейчас ситуация с доступностью стран меняется быстро. И очень сложно рекомендовать туры куда-либо. К особенно неблагополучной сейчас относится Европа.

Единственное, пока из популярных туристических направлений относительно безопасными остаются Вьетнам и Таиланд. «И никто не отказывался, все летят», — подтвердила Шапиро.