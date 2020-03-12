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Как сдать невозвратный авиабилет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Martin Cox

Невозвратные авиабилеты — неплохой способ сэкономить на перелете, поскольку они значительно дешевле обычных. Однако если пассажир захочет сдать такой билет или изменить дату вылета, авиакомпания откажется возвращать деньги или потребует доплаты. В каких случаях получить компенсацию за невозвратный билет реально?

Невозвратные авиабилеты в России стали продавать с 2014 года, соответствующая поправка появилась в Воздушном кодексе. До этого любой авиабилет по закону можно было сдать за 24 часа до вылета и вернуть деньги. С 2019 года разрешено продавать невозвратные билеты на поезда.

В каких случаях можно сдать невозвратный билет?

Авиакомпании продают невозвратные билеты, чтобы застраховать себя от убытков, возникающих при внезапном изменении планов пассажиров. Фактически это залог, который передумавший путешественник должен «подарить» перевозчику за транспортировку воздуха. 

Но в случае форс-мажора, когда поездка срывается, деньги все же можно вернуть. Права пассажира в такой ситуации защищает статья 108 Воздушного кодекса РФ. Право на возврат средств возникает в следующих случаях:

— болезнь пассажира либо болезнь члена его семьи, близкого родственника, которые осуществляют совместный с пассажиром перелет;
— смерть члена семьи пассажира или близкого родственника;
— неисполнение или ненадлежащее исполнение авиакомпанией обязательств по договору воздушной перевозки пассажира (например, многочасовая задержка рейса).

По закону нужно подтвердить все эти основания документально — например, если человек заболел, понадобиться справка с печатью из поликлиники. Важна пометка врача, что пассажиру не рекомендуется совершать перелеты.

Если человеку стало плохо непосредственно перед вылетом, специалисты рекомендуют взять справку из медпункта аэропорта — такой документ тоже способен помочь при возврате денег.

В том случае, если скончался близкий родственник, понадобится копия свидетельства о смерти члена семьи и документ, подтверждающий родство.

Согласно Воздушному кодексу членами семьи считаются супруги, родители и дети. Близкими родственниками — дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Что делать для возврата денег?

Для возврата денег важно поставить авиакомпанию в известность об отмене вашей поездки до начала регистрации на рейс. Можно отправить письмо-уведомление по электронной почте или лично позвонить на «горячую линию» продавцу. В случае такого общения рекомендуется сразу уточнить, какие документы понадобятся для возврата.

На втором этапе следует написать обращение в адрес авиакомпании. В нем указываются причины отказа от полета, к письму прилагаются справки, ксерокопии авиабилетов. Обычно такое письмо авиакомпания рассматривает максимум 30 дней.

Обращение нужно отправить заказным письмом по почте с описью вложения и уведомлением о вручении. Однако есть вариант подать обращение лично — для этого нужно сделать два идентичных экземпляра и в ходе визита потребовать поставить штамп входящей корреспонденции на своем экземпляре.

Если авиакомпания игнорирует требования пассажира — остается подать иск в суд. По закону документы на денежное возмещение можно направить в течение полугода после даты вылета, указанной в билете. 
Быстро понять, что тариф невозвратный, можно по словосочетанию «Ticket is non-refundable». При этом невозвратным может быть только сам тариф на перевозку — авиакомпания при возврате невозвратного билета в любом случае должна возместить клиентам аэропортовый и топливный сбор, а также сбор за бронирование.

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