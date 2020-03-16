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Житель Читы сделает из самолетов тренажеры и ресторан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства экономики Забайкальского края

Читинский предприниматель Виталий Шляхта приобрел два воздушных судна Ту-154, чтобы создать авиатренажеры для детей и взрослых, в одном из самолетов он также планирует открыть ресторан, сообщила пресс-служба министерства экономики Забайкальского края.

Стать летчиком Шляхта мечтал с четырех лет. Но жизнь внесла свои коррективы в детские грезы, и мужчина занялся бизнесом. А спустя много лет решил, что любой ребенок и взрослый, желающий сесть за штурвал, должен иметь такую возможность.

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«Это для меня социальный проект, а не бизнес. Я хочу сделать жизнь своих земляков лучше и разнообразнее. Ведь войти в настоящий ТУ-154, а еще и попробовать себя в роли пилота — настоящее чудо, не только для детей, но и для взрослых. Как мы доставляли сюда двух этих ласточек — целая история», — рассказал он.

На доставку крылатых машин ушло восемь дней. Путь был длинным: из аэропорта Читы на Романовский тракт самолеты везли несколько дней. Для транспортировки пришлось снять с них крылья.

О конкретной дате запуска симулятора полетов и открытии ресторана пока не сообщается. Известно, что это произойдет весной. Над созданием симулятора сейчас трудится программист в сфере авиационных тренажеров.

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