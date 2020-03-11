Алтайских оленей адаптируют для Бурятии

Фермер из Бурятии привез из республики Алтай 65 маралов для дальнейшего разведения и получения целебных пантов, сообщила пресс-служба Минсельхоза Бурятии.

Предприниматель Булат Грамаев из Тункинского района Бурятии открыл в местности Чемал на Алтае кафе бурятской кухни, недалеко от которой находятся мараловодческие фермы.

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«Сразу пришла идея, что такой бизнес можно успешно адаптировать в Бурятии, в частности, в Тункинском районе, потому что местность Чемал и Аршан очень похожи: и горы, и климат, температура и туристический трафик. На днях мы успешно завезли маралов в количестве 65 голов», — сообщил фермер.

Марал популярен своими пантами (рогами молодого оленя). Считается, что они обладают целебными свойствами. В дороге копытные провели четыре дня, но транспортные невзгоды перенесли достойно — для них наняли спецтранспорт и животные прибыли на новое место жительства живыми и здоровыми.

Фермеры уверяют, что срезка пантов для маралов абсолютно безболезненная процедура, как «для человека ногти подстричь». Помогать бурятским фермерам в первое время будет алтайский мараловод.

Марал — один из подвидов благородного оленя. Его ареал обитания Казахстан, Алтайский край и республика Алтай.