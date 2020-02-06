Читинский фермер обзавелся 30-ю тысячами белых кроликов

Фермер из Читы Александр Шведун в 2019 году закупил тысячу кроликов, а через год получил поголовье в 37 тысяч ушастых. Подобные фермы, где животных содержат по европейским стандартам, сейчас есть только в Москве и Оренбурге, сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как вырастить страуса в Сибири?

«Аналогов нашей фермы нет в соседних регионах. Мы работаем по европейским стандартам, все процессы (кормление, подогрев, утилизацию отходов жизнедеятельности животных) автоматизированы. Техника современная, привезена из Италии. Кролики — французские гибриды — обладают высоким показателем прироста веса, они идеальны для промышленного производства», — объяснил Шведун.

В момент создания на ферме было 112 самцов и 1,1 тысячи самок, сейчас хозяйство насчитывает 37 тысяч кроликов. На ферме трудятся 26 человек.

Охлажденное мясо и субпродукты с фермы реализуют в Забайкальском крае. Их стоимость не превышает цену аналогичной продукции других регионов. В планах — сделать местное мясо дешевле привозного.