Правительство увидело погружение России в новую реальность

Россия входит в новую экономическую реальность с ценой нефти, опустившейся до 35 долларов за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов, плюс-минус», — цитирует заместителя председателя правительства РБК.

При этом Белоусов назвал уровень курса рубля «приемлемым». «В результате достаточно грамотных действий Центрального банка динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне», — подчеркнул он.

Обрушение рынка ключевого энергоносителя произошло после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После этого Эр-Рияд фактически развязал нефтяную войну, в результате которой баррель нефти подешевел до 30 долларов.