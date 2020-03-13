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Правительство увидело погружение России в новую реальность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Росатом»

Россия входит в новую экономическую реальность с ценой нефти, опустившейся до 35 долларов за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов, плюс-минус», — цитирует заместителя председателя правительства РБК.

При этом Белоусов назвал уровень курса рубля «приемлемым». «В результате достаточно грамотных действий Центрального банка динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне», — подчеркнул он.

Обрушение рынка ключевого энергоносителя произошло после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. После этого Эр-Рияд фактически развязал нефтяную войну, в результате которой баррель нефти подешевел до 30 долларов.

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Иркут 69

И что нам всем делать с вашим возмущением.? 😕

corrector

Неправда, рос пропаганда ! Грей Америка врать не будет, обвалы только в России !!

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